США пообещали оснастить Украину "убийцами" дронов с "вампирским" названием

Соединённые Штаты намерены к середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE. Такими планами поделился в среду официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, таким образом подтвердив, что Вашингтон даже не рассматривает вариант, что конфликт может завершиться раньше лета 2023 года.

"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", — сказал американский военный чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остаётся приоритетным для американской администрации.