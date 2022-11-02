США пообещали оснастить Украину "убийцами" дронов с "вампирским" названием
Представитель Пентагона Райдер заявил о планах поставить ВСУ антидроновые системы VAMPIRE в середине 2023 года
Соединённые Штаты намерены к середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE. Такими планами поделился в среду официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, таким образом подтвердив, что Вашингтон даже не рассматривает вариант, что конфликт может завершиться раньше лета 2023 года.
"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", — сказал американский военный чиновник.
Представитель Пентагона добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остаётся приоритетным для американской администрации.
VAMPIRE является аббревиатурой от Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment. Это портативная система для устранения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Установить её можно на любой пикап. Как сообщает сайт производителя, у VAMPIRE независимая стабилизированная прицельная система, антидрон может быть оснащён APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением. Пусковая установка на четыре ракеты. У VAMPIRE автономный источник питания и централизованная система управления.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что, даже если победу на промежуточных выборах в США в ноябре одержат республиканцы, страна продолжит оказывать поддержку Украине. Однако западные эксперты в сфере обороны уверяют, что новый пакет помощи США Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый Конгрессом, — это плохая идея.