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2 ноября, 14:11

США пообещали оснастить Украину "убийцами" дронов с "вампирским" названием

Представитель Пентагона Райдер заявил о планах поставить ВСУ антидроновые системы VAMPIRE в середине 2023 года

Соединённые Штаты намерены к середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE. Такими планами поделился в среду официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, таким образом подтвердив, что Вашингтон даже не рассматривает вариант, что конфликт может завершиться раньше лета 2023 года.

"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", сказал американский военный чиновник.

Представитель Пентагона добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остаётся приоритетным для американской администрации.

VAMPIRE является аббревиатурой от Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment. Это портативная система для устранения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Установить её можно на любой пикап. Как сообщает сайт производителя, у VAMPIRE независимая стабилизированная прицельная система, антидрон может быть оснащён APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением. Пусковая установка на четыре ракеты. У VAMPIRE автономный источник питания и централизованная система управления.

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www.l3harris.com

Марина Калегина

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