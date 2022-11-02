Хуснуллин рассказал о работе над трёхлетним планом восстановления новых регионов России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал восстановление новых регионов "самой большой стройкой" в России. Он отметил, что сейчас обсуждается трёхлетний план работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, который будет утверждён до конца года.

"Сейчас мы обсуждаем трёхлетний план восстановления новых регионов страны, причём речь не только о строительной сфере, но и о банковской, экономической, медицинской и других. Здесь предстоит комплексная работа", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале, добавив, что уже составлен пообъектный план.

По его словам, в проекте перестройки регионов занято порядка 44 тысяч строителей и специалистов. Вице-премьер также уточнил, что уже восстановлено и сдано 3,5 тысячи объектов, ещё 6,2 тысячи в настоящее время находится в работе. Кроме того, предстоит ремонт 500 километров дорог.