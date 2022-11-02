НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 ноября, 14:09

Хуснуллин рассказал о работе над трёхлетним планом восстановления новых регионов России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал восстановление новых регионов "самой большой стройкой" в России. Он отметил, что сейчас обсуждается трёхлетний план работ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, который будет утверждён до конца года.

"Сейчас мы обсуждаем трёхлетний план восстановления новых регионов страны, причём речь не только о строительной сфере, но и о банковской, экономической, медицинской и других. Здесь предстоит комплексная работа", — написал Хуснуллин в своём телеграм-канале, добавив, что уже составлен пообъектный план.

По его словам, в проекте перестройки регионов занято порядка 44 тысяч строителей и специалистов. Вице-премьер также уточнил, что уже восстановлено и сдано 3,5 тысячи объектов, ещё 6,2 тысячи в настоящее время находится в работе. Кроме того, предстоит ремонт 500 километров дорог.

Желающим переехать из Херсонской области жителям выдадут жилищные сертификаты

Желающим переехать из Херсонской области жителям выдадут жилищные сертификаты

Как уже писал Лайф, ранее Россия восстановила в ЛНР около 600 социальных объектов. Хуснуллин отмечал, что большую роль в работах на территории принимает Москва, поскольку отвечает за республику.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров