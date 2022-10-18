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18 октября, 11:14

Желающим переехать из Херсонской области жителям выдадут жилищные сертификаты

Жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы России, будут получать жилищные сертификаты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует", — сказал он по итогам заседания в Госдуме.

За базу будет взят полностью отработанный в стране формат, уточнил вице-премьер. То есть будут выдаваться свидетельства, удостоверяющие право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры. По этим сертификатам граждане смогут купить жильё в любом регионе страны — хоть на вторичном, хоть на первичном рынке. Всем переезжающим также бесплатно предоставят жильё до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.

Жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных

Жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных

Лайф рассказывал, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в организации выезда местных жителей на территорию других регионов России. По его словам, всем жителям Херсонской области, в особенности правобережной части региона, уже было предложено по желанию выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край. В организации выезда жителей в более безопасные регионы поможет российское правительство.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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