Желающим переехать из Херсонской области жителям выдадут жилищные сертификаты
Жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы России, будут получать жилищные сертификаты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует", — сказал он по итогам заседания в Госдуме.
За базу будет взят полностью отработанный в стране формат, уточнил вице-премьер. То есть будут выдаваться свидетельства, удостоверяющие право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры. По этим сертификатам граждане смогут купить жильё в любом регионе страны — хоть на вторичном, хоть на первичном рынке. Всем переезжающим также бесплатно предоставят жильё до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.
Лайф рассказывал, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в организации выезда местных жителей на территорию других регионов России. По его словам, всем жителям Херсонской области, в особенности правобережной части региона, уже было предложено по желанию выехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский или Ставропольский край. В организации выезда жителей в более безопасные регионы поможет российское правительство.
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