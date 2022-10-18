Желающим переехать из Херсонской области жителям выдадут жилищные сертификаты

Жители Херсонской области, желающие переехать в другие регионы России, будут получать жилищные сертификаты. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы на уровне правительства подготовили программу специальную. Основной механизм — это будет жилищный сертификат. Это отработанный механизм, который у нас в России существует", — сказал он по итогам заседания в Госдуме.

За базу будет взят полностью отработанный в стране формат, уточнил вице-премьер. То есть будут выдаваться свидетельства, удостоверяющие право на безвозмездную субсидию на покупку квартиры. По этим сертификатам граждане смогут купить жильё в любом регионе страны — хоть на вторичном, хоть на первичном рынке. Всем переезжающим также бесплатно предоставят жильё до момента, пока они не определятся с покупкой по сертификатам.