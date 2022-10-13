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13 октября, 15:54

Кабмин поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ

Хуснуллин: Кабмин поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы РФ

Российское правительство окажет помощь властям Херсонской области в организации выезда жителей в более безопасные регионы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечая на соответствующую просьбу врио губернатора нового субъекта РФ Владимира Сальдо.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о готовности правительства оказать поддержку жителям Херсонской области. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"В связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", — сказал он.

Хуснуллин добавил, что жителей Херсонской области при переселении обеспечат бесплатным проживанием. Региональные власти также вскоре поручат оказать гражданам содействие и организовать их размещение в должных условиях.

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Напомним: Владимир Сальдо попросил власти РФ организовать выезд жителей Херсонской области в другие регионы. Это связано с ежедневными обстрелами городов региона ВСУ из-за отказа киевского режима принимать решение населения Херсонской области о присоединении к России.

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Telegram-канал Службы ГО и ЧС по Херсонской области (архивное фото)

Ирина Фальке

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