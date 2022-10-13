Мобилизованных россиян в ДНР по ночам учат управлять беспилотниками

В ДНР мобилизованные россияне учатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Они отрабатывают элементы слаживания на наших полигонах, с ними проводятся стрельбы — как в ночное время суток, так и в дневное, — отрабатываются элементы управления беспилотными летательными аппаратами, выявление целей противника", — уточнил он.

По словам Пушилина, тренировки проводят опытные инструкторы, которые воевали в зоне спецоперации и могут передать призывникам реальный боевой опыт. Работа в ДНР по подготовке мобилизованных "в полной мере кипит", добавил врио главы региона.