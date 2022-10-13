Пушилин: Наступает переломный момент в освобождении ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о наступлении переломного момента по освобождению территории республики от украинских войск. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас всё больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока ещё проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более чётким планированиям следующих операций по освобождению наших населённых пунктов", — заметил Пушилин.
Он также заметил, что регулярные ответные удары со стороны российских военных оказали негативное влияние на моральное состояние войск противника.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска освободили населённые пункты Опытное и Иванград, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики.
ТАСС / Егор Алеев