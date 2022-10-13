Пушилин: Наступает переломный момент в освобождении ДНР

"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас всё больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока ещё проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более чётким планированиям следующих операций по освобождению наших населённых пунктов", — заметил Пушилин.