НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 октября, 14:38

Видела лишь на 1%: Россиянка носила просроченные линзы и едва не лишилась зрения

Жительница Чувашии пренебрегла правилами ношения линз, и её зрение упало до 1%

Жительница Чувашии носила просроченные линзы, которые хранила в несвежем растворе и едва не ослепла. Историю рассказали в Минздраве республики.

Врач-офтальмолог Ирина Васильева рассказала, что за помощью обратилась 19-летняя девушка, которая жаловалась на зрение. На фоне неправильного использования линз у неё развилось сильнейшее воспаление роговицы. Выяснилось, что пациентка носила просроченную повреждённую линзу и хранила её в таком же просроченном растворе.

"Образовалась язва роговицы, на фоне которой у пациентки ухудшилось зрение, появились боли в глазу. В день обращения в кабинет неотложной помощи пациентка была экстренно госпитализирована в круглосуточный стационар. Лечение было начато незамедлительно", — сказала врач.

На момент обращения в больницу девушка видела лишь на 1%. После недели лечения в стационаре зрение восстановилось до 30%, а на десятый день после выписки пациентка видела уже на 50%. В дальнейшем ей предстоит наблюдаться у специалистов.

Врач Васильева предупредила, что, к сожалению, в последнее время увеличилось количество пациентов с тяжёлыми язвами роговицы. Причиной этого нарушения, как правило, являются неправильное ношение линз и осложнения на этом фоне. Чтобы избежать печальных последствий, офтальмолог напоминает о необходимости соблюдения правил гигиены.

Шрифт на телефоне и мимика при просмотре ТВ выдадут у ребёнка проблемы со зрением

Шрифт на телефоне и мимика при просмотре ТВ выдадут у ребёнка проблемы со зрением

Ранее Лайф рассказывал, что врачи МОНИКИ достали из глаза ребёнка огромный металлический прут и смогли сохранить ему зрение. Всё произошло во время безобидной игры в футбол. Мальчишки бегали на поле и били мячом по воротам, но в какой-то момент от них отлетел металлический прут и попал прямо в глаз подростку.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров