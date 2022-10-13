Видела лишь на 1%: Россиянка носила просроченные линзы и едва не лишилась зрения

Жительница Чувашии носила просроченные линзы, которые хранила в несвежем растворе и едва не ослепла. Историю рассказали в Минздраве республики.

Врач-офтальмолог Ирина Васильева рассказала, что за помощью обратилась 19-летняя девушка, которая жаловалась на зрение. На фоне неправильного использования линз у неё развилось сильнейшее воспаление роговицы. Выяснилось, что пациентка носила просроченную повреждённую линзу и хранила её в таком же просроченном растворе.

"Образовалась язва роговицы, на фоне которой у пациентки ухудшилось зрение, появились боли в глазу. В день обращения в кабинет неотложной помощи пациентка была экстренно госпитализирована в круглосуточный стационар. Лечение было начато незамедлительно", — сказала врач.

На момент обращения в больницу девушка видела лишь на 1%. После недели лечения в стационаре зрение восстановилось до 30%, а на десятый день после выписки пациентка видела уже на 50%. В дальнейшем ей предстоит наблюдаться у специалистов.

Врач Васильева предупредила, что, к сожалению, в последнее время увеличилось количество пациентов с тяжёлыми язвами роговицы. Причиной этого нарушения, как правило, являются неправильное ношение линз и осложнения на этом фоне. Чтобы избежать печальных последствий, офтальмолог напоминает о необходимости соблюдения правил гигиены.