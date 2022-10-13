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13 октября, 14:25

На "Госуслугах" появилась функция временной регистрации иностранцев

Портал "Госуслуги" запустил новый сервис, который позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина. Об этом сообщает в Telegram Минцифры РФ.

О том, что иностранец остановился у него, владелец жилья должен сообщить в МВД в течение недели со дня приезда гостя. Если этого не сделать, и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В Минцифры отметили, что раньше для этого нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.

"На портале "Госуслуги" появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", — сообщили в министерстве.

Для этого на "Госуслугах" нужно зайти в "уведомления о прибытии и убытии иностранцев", подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в РФ, даты и личные данные, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность его пребывания. Нужно загрузить скан-копии документов и отправить заявление.

"Что будет, если иностранец не встанет на временный учёт: иностранцу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей", — подчеркнули в министерстве.

На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

Также ранее на "Госуслугах" запустили сервис для расторжения брака. При этом у семьи будет месяц, чтобы обдумать своё решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в загс и лично подтвердить своё намерение.

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Агентство "Москва"

Ирина Фальке
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