На "Госуслугах" появилась функция временной регистрации иностранцев
Портал "Госуслуги" запустил новый сервис, который позволит владельцу жилья временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина. Об этом сообщает в Telegram Минцифры РФ.
О том, что иностранец остановился у него, владелец жилья должен сообщить в МВД в течение недели со дня приезда гостя. Если этого не сделать, и иностранцу, и хозяину помещения может грозить штраф. В Минцифры отметили, что раньше для этого нужно было идти на почту, в МФЦ или отделение МВД.
"На портале "Госуслуги" появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца", — сообщили в министерстве.
Для этого на "Госуслугах" нужно зайти в "уведомления о прибытии и убытии иностранцев", подтвердить свои личные данные и указать адрес пребывания иностранного гражданина в РФ, даты и личные данные, а также указать реквизиты документов, подтверждающих легальность его пребывания. Нужно загрузить скан-копии документов и отправить заявление.
"Что будет, если иностранец не встанет на временный учёт: иностранцу грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей, выдворение за пределы России, владельцу жилья грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей", — подчеркнули в министерстве.
Также ранее на "Госуслугах" запустили сервис для расторжения брака. При этом у семьи будет месяц, чтобы обдумать своё решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в загс и лично подтвердить своё намерение.
Агентство "Москва"