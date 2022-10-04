На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

На портале госуслуг появилась форма обратной связи, посредством которой можно пожаловаться на нарушения при частичной мобилизации в России.

Чтобы подать жалобу, следует воспользоваться услугами работающего на портале бота Макса, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации", сообщает ТАСС.

Также на "Госуслугах" россияне могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине. На портале появился соответствующий раздел, и граждане могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд.