НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 00:04

На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации

На портале госуслуг появилась форма обратной связи, посредством которой можно пожаловаться на нарушения при частичной мобилизации в России.

Чтобы подать жалобу, следует воспользоваться услугами работающего на портале бота Макса, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации", сообщает ТАСС.

Также на "Госуслугах" россияне могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине. На портале появился соответствующий раздел, и граждане могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд.

Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Ранее, напомним, на "Госуслугах" заработал сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT- и телеком-специалистов, в настоящий момент из-за риска DDoS-атак услуга доступна только на территории России. Пресс-служба Минцифры опубликовала пошаговую инструкцию для подачи документа.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров