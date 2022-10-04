На "Госуслугах" появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации
На портале госуслуг появилась форма обратной связи, посредством которой можно пожаловаться на нарушения при частичной мобилизации в России.
Чтобы подать жалобу, следует воспользоваться услугами работающего на портале бота Макса, написать в строке чата жалобу и выбрать графу "Призыв в рамках частичной мобилизации", сообщает ТАСС.
Также на "Госуслугах" россияне могут записаться добровольцами для участия в спецоперации на Украине. На портале появился соответствующий раздел, и граждане могут оставить заявку на вступление в добровольческий отряд.
Ранее, напомним, на "Госуслугах" заработал сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT- и телеком-специалистов, в настоящий момент из-за риска DDoS-атак услуга доступна только на территории России. Пресс-служба Минцифры опубликовала пошаговую инструкцию для подачи документа.
Агентство "Москва"