Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"

Повестки в рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, не будут рассылаться через портал "Госуслуги". Об этом заявили в Минцифры.

"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — говорится в сообщении ведомства.