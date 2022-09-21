Минцифры опровергло, что повестки в рамках мобилизации будут рассылать через "Госуслуги"
Повестки в рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, не будут рассылаться через портал "Госуслуги". Об этом заявили в Минцифры.
"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через "Госуслуги", сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что сейчас портал "Госуслуги" недоступен из-за сбоя: при входе в приложение у пользователей выводится ошибка, а при входе на сайт сообщается о технических работах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь.
Агентство "Москва"