Кто подлежит призыву при частичной мобилизации в первую очередь
Член СПЧ Кабанов назвал три категории россиян, которые подлежат призыву в первую очередь
Федеральным каналам стоит изменить сетку вещания на фоне заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. О такой необходимости заявил председатель Комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что по данному вопросу необходимы более подробные и обширные разъяснения, в том числе и от представителей Министерства обороны.
"Надо менять информационную сетку федеральным каналам. Нужны соответствующие разъяснения представителей Минобороны. С одной стороны, первая категория (подпадающих под мобилизацию. — Прим. Лайфа) довольно большая. Мы должны получить соответствующее указание по мобилизационным показателям, пока этого нет. Надо понимать, что у нас не общая мобилизация, а частичная", — сказал он в беседе с Лайфом.
Он пояснил, что во время частичной мобилизации всё идёт по другому принципу. Так, подбираются те военные специальности, которые состоят в резервах, и недавно отслужившие граждане. В их числе и те, кто имеет боевой опыт и недавно служил по контракту, продолжил Кабанов. Однако ясно, что не будут призывать студентов и мужчин, страдающих какими-либо заболеваниями.
"Понятны нужные профессии: танкисты, связисты, артиллерия. Вопрос в том, что должны быть разъяснения. Пытаемся выяснить и понять, кому можно, а кому нельзя. А как иначе? Закон приняли и всё! Давайте разъяснения подробные!" — призвал он.
Собеседник Лайфа подчеркнул, что в стране не введены военное время и всеобщая мобилизация. Он полагает, что за границу сейчас выезжать не дадут россиянам, которым пришлют повестки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и опыт участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего на службу планируется призвать около 300 тысяч человек.
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