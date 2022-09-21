Федеральным каналам стоит изменить сетку вещания на фоне заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации. О такой необходимости заявил председатель Комиссии по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. В беседе с Лайфом он подчеркнул, что по данному вопросу необходимы более подробные и обширные разъяснения, в том числе и от представителей Министерства обороны.

"Надо менять информационную сетку федеральным каналам. Нужны соответствующие разъяснения представителей Минобороны. С одной стороны, первая категория (подпадающих под мобилизацию. — Прим. Лайфа) довольно большая. Мы должны получить соответствующее указание по мобилизационным показателям, пока этого нет. Надо понимать, что у нас не общая мобилизация, а частичная", — сказал он в беседе с Лайфом.

Он пояснил, что во время частичной мобилизации всё идёт по другому принципу. Так, подбираются те военные специальности, которые состоят в резервах, и недавно отслужившие граждане. В их числе и те, кто имеет боевой опыт и недавно служил по контракту, продолжил Кабанов. Однако ясно, что не будут призывать студентов и мужчин, страдающих какими-либо заболеваниями.

"Понятны нужные профессии: танкисты, связисты, артиллерия. Вопрос в том, что должны быть разъяснения. Пытаемся выяснить и понять, кому можно, а кому нельзя. А как иначе? Закон приняли и всё! Давайте разъяснения подробные!" — призвал он.