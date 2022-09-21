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21 сентября, 09:21
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Бывший ректор МАИ Геращенко разбился насмерть при падении с лестницы в вузе

<p>Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко. Фото © ИТАР-ТАСС / Елена Никитченко</p>

Бывший ректор МАИ Анатолий Геращенко. Фото © ИТАР-ТАСС / Елена Никитченко

Экс-ректор Московского авиационного института, доктор технических наук и учёный Анатолий Геращенко погиб при загадочных обстоятельствах. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на свои источники, он скончался прямо в стенах учебного заведения.

Согласно данным телеканала, бывший ректор университета упал с высоты, пролетев несколько лестничных пролётов, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы. Находившиеся рядом до последнего не оставляли надежды и пытались его спасти, однако прибывшие на место медики констатировали смерть.

Должность ректора института Геращенко занимал в период с 2007 по 2015 год. Известно, что в последнее время он работал на посту советника ректора.

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А ранее Лайф писал, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер скончался спустя три дня после того, как его арестовали по подозрению в госизмене. Учёного-физика обвинили в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.

Николь Вербер

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