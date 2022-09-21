Финская Gasum вынуждена закупать СПГ у России из-за условия "бери или плати"
Финская Gasum заявила, что вынуждена закупать СПГ у России из-за условия "бери или плати"
Финляндия вынуждена импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России согласно заключённым контрактам, несмотря на заявления Евросоюза о необходимости отказаться от него. Иначе стране придётся переводить деньги просто так из-за условия "бери или плати" в договоре. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
"Мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него", — рассказали изданию в государственной финской компании Gasum.
Издание сообщает, что с начала спецоперации Москвы на Украине финский импорт СПГ из России так и не прекратился, поставки идут в среднем два раза в месяц морским путём. Газета напомнила, что Финляндия отказалась оплачивать российский трубопроводный газ за рубли и вместо этого покупает СПГ в РФ, на который данное требование платежей не распространяется.
Как сообщалось, 17 сентября активисты финского подразделения Greenpeace устроили пикет против швартовки корабля Coral Energice с российским газом. Они возмущены тем, что, несмотря на сделанные ранее заявления финских властей, российское голубое топливо продолжает поступать в страну. По их мнению, правительство должно сдержать обещание и немедленно запретить сырьё из РФ.
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