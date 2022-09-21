Финская Gasum вынуждена закупать СПГ у России из-за условия "бери или плати"

Финляндия вынуждена импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России согласно заключённым контрактам, несмотря на заявления Евросоюза о необходимости отказаться от него. Иначе стране придётся переводить деньги просто так из-за условия "бери или плати" в договоре. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

"Мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него", — рассказали изданию в государственной финской компании Gasum.

Издание сообщает, что с начала спецоперации Москвы на Украине финский импорт СПГ из России так и не прекратился, поставки идут в среднем два раза в месяц морским путём. Газета напомнила, что Финляндия отказалась оплачивать российский трубопроводный газ за рубли и вместо этого покупает СПГ в РФ, на который данное требование платежей не распространяется.