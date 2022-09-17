Финские активисты устроили пикет против швартовки судна с газом из РФ
Активисты Greenpeace пикетируют судно с российским газом в Финляндии
Активисты вывесили плакаты на портовых кранах. Обложка © Twitter / Greenpeace Suomi
Активисты финского подразделения Greenpeace устроили пикет против швартовки корабля Coral Energice с российским газом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Активисты возмущены тем, что несмотря на сделанные ранее заявления финских властей российское голубое топливо продолжает поступать в страну. По их мнению, правительство должно сдержать обещание и немедленно запретить сырьё из РФ.
"Нельзя допустить, чтобы госкомпания Gasum (финская государственная компания. — Прим. Лайфа) продолжала финансирование военных действий на Украине", — приводит Greenpeace заявление представителя в Финляндии Олли Тиайнена.
Ранее Финляндия, Швеция и Дания поддержали введение потолка цен на российский газ и заявили о своей позиции в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако против этой идеи выступили министры стран – членов Евросоюза. Вопрос вызвал горячие споры в ходе обсуждения. В результате они не смогли согласовать потолок цен на российский газ и поручили ЕК изучить этот вопрос.