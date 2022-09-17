Финские активисты устроили пикет против швартовки судна с газом из РФ

Активисты финского подразделения Greenpeace устроили пикет против швартовки корабля Coral Energice с российским газом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Активисты возмущены тем, что несмотря на сделанные ранее заявления финских властей российское голубое топливо продолжает поступать в страну. По их мнению, правительство должно сдержать обещание и немедленно запретить сырьё из РФ.