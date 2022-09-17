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17 сентября, 13:48

Финские активисты устроили пикет против швартовки судна с газом из РФ

Активисты Greenpeace пикетируют судно с российским газом в Финляндии

<p>Активисты вывесили плакаты на портовых кранах. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/GreenpeaceSuomi/status/1570999858986889216/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Greenpeace Suomi</a></p>

Активисты вывесили плакаты на портовых кранах. Обложка © Twitter / Greenpeace Suomi

Активисты финского подразделения Greenpeace устроили пикет против швартовки корабля Coral Energice с российским газом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Активисты возмущены тем, что несмотря на сделанные ранее заявления финских властей российское голубое топливо продолжает поступать в страну. По их мнению, правительство должно сдержать обещание и немедленно запретить сырьё из РФ.

"Нельзя допустить, чтобы госкомпания Gasum (финская государственная компания. — Прим. Лайфа) продолжала финансирование военных действий на Украине", — приводит Greenpeace заявление представителя в Финляндии Олли Тиайнена.

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Ранее Финляндия, Швеция и Дания поддержали введение потолка цен на российский газ и заявили о своей позиции в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Однако против этой идеи выступили министры стран – членов Евросоюза. Вопрос вызвал горячие споры в ходе обсуждения. В результате они не смогли согласовать потолок цен на российский газ и поручили ЕК изучить этот вопрос.

Наталья Исакова

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