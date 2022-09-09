Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ

Министры энергетики ЕС поручили Еврокомиссии изучить вопрос о возможном ограничении цен на все виды газа, включая сжиженный природный. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, подчеркнув, что ЕК озвучит новые предложения по выходу из кризиса на будущей неделе.

"Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергокризисом] на следующей неделе", — сказала она.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил слова Симсон, добавив, что участники встречи ограничились политическим спором, который послужил ориентиром для ЕК.