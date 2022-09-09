НАТО призывает готовиться к "длительной войне"

НАТО призывает Украину не терять бдительности из-за "некоторых успехов" под Херсоном и Харьковом" и готовиться к длительному противостоянию с Россией. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Он также отметил необходимость обеспечить ВСУ десятками тысяч комплектов зимней формы. В НАТО не сомневаются, что она понадобится украинским силовикам.