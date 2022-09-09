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Регион
Опубликовано 9 сентября 2022, 14:04
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НАТО призывает готовиться к "длительной войне"

Генсек НАТО Столтенберг призвал Украину готовиться к длительному противостоянию с Россией

НАТО призывает Украину не терять бдительности из-за "некоторых успехов" под Херсоном и Харьковом" и готовиться к длительному противостоянию с Россией. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Он также отметил необходимость обеспечить ВСУ десятками тысяч комплектов зимней формы. В НАТО не сомневаются, что она понадобится украинским силовикам.

"Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне", сказал Столтенберг.

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Ранее генсек НАТО заявил, что Украина перестанет существовать как независимое государство, если прекратит боевые действия. А на днях Столтенберг признал, что Украину и её западных союзников ожидает "очень трудная зима".


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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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