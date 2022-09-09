В Приморье могут ввести режим ЧС из-за тайфуна "Хиннамнор"

Глава МЧС России Александр Куренков проведёт совещание правительственной комиссии по ситуации с наводнением из-за тайфуна "Хиннамнор" в Приморском крае. Решение принято в связи с обращением губернатора региона Олега Кожемяко.

"Глава МЧС России Александр Куренков проведёт заседание правительственной комиссии по ЧС для рассмотрения вопроса о признании паводковой обстановки в Приморском крае чрезвычайной ситуацией федерального характера", — заявили в пресс-службе ведомства.

С 5 по 7 сентября в Приморском крае из-за тайфуна "Хиннамнор" было подтоплено 12 населённых пунктов, повреждено 36 мостов, а также наблюдались проблемы с электроснабжением. Более того, в результате паводков в селе Кишинёвка Лазовского округа погибла местная жительница. Всего на данный момент подтопленными остаётся 27 населённых пунктов, а без электричества — 29.