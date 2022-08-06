Смыло два моста: Паводок отрезал часть Тынды от "материка"

В Тынде Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации. Там из-за ливней резко поднялся уровень воды, затоплено 20 домов, эвакуировано 26 человек.

В Тынде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео © Telegram / gazeta_bam

"Вода продолжает прибывать. Уже подтоплено 20 домов, эвакуировано 26 человек. Разворачиваем пункт временного размещения в спортшколе "Локомотив", — сообщила мэр Тынды Марина Михайлова в своём телеграм-канале.

Как сообщает региональный Минтранс, поднявшаяся вода смыла два моста, в результате отрезаны микрорайоны Таёжный и Беленький. В последний объездной дороги нет, там проживает около 800 человек.

Местных жителей призвали избегать поездок в эти выходные, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Ночью лучше отказаться от перемещений. Синоптики дают неблагоприятный гидрометеорологический прогноз на неделю вперёд.