Смыло два моста: Паводок отрезал часть Тынды от "материка"
В Тынде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней
В Тынде Амурской области введён режим чрезвычайной ситуации. Там из-за ливней резко поднялся уровень воды, затоплено 20 домов, эвакуировано 26 человек.
В Тынде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Видео © Telegram / gazeta_bam
"Вода продолжает прибывать. Уже подтоплено 20 домов, эвакуировано 26 человек. Разворачиваем пункт временного размещения в спортшколе "Локомотив", — сообщила мэр Тынды Марина Михайлова в своём телеграм-канале.
Как сообщает региональный Минтранс, поднявшаяся вода смыла два моста, в результате отрезаны микрорайоны Таёжный и Беленький. В последний объездной дороги нет, там проживает около 800 человек.
Местных жителей призвали избегать поездок в эти выходные, быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Ночью лучше отказаться от перемещений. Синоптики дают неблагоприятный гидрометеорологический прогноз на неделю вперёд.
Лайф рассказывал, что ранее селевой поток сошёл в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики. Но эмоциональный рассказ очевидца затмил буйство природы.
Telegram / gazeta_bam