Канье, твой выход: Ким Кардашьян опять осталась одна
EOnline: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini
Американская звезда реалити-шоу и блогерша Ким Кардашьян рассталась с новым бойфрендом — актёром, комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает издание E! со ссылкой на близкие к паре источники.
По их данным, Ким и Пит решили разойтись тихо, остаться друзьями. Утверждается, что у них всё ещё "много любви и уважения друг к другу", но большие расстояния и загруженный график "затрудняют поддержание отношений". В публикации говорится, что разрыв случился на этой неделе.
Похоже, у Канье Уэста теперь появился шанс. Бывший муж блогерши не скрывает, что по-прежнему питает к ней нежные чувства. Как рассказывал Лайф, на день рождения он подогнал ей пикап с кузовом, полным алых роз.