Канье, твой выход: Ким Кардашьян опять осталась одна

Американская звезда реалити-шоу и блогерша Ким Кардашьян рассталась с новым бойфрендом — актёром, комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает издание E! со ссылкой на близкие к паре источники.

По их данным, Ким и Пит решили разойтись тихо, остаться друзьями. Утверждается, что у них всё ещё "много любви и уважения друг к другу", но большие расстояния и загруженный график "затрудняют поддержание отношений". В публикации говорится, что разрыв случился на этой неделе.