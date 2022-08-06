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6 августа, 00:08

Канье, твой выход: Ким Кардашьян опять осталась одна

EOnline: Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались

<p>Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini</p>

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini

Американская звезда реалити-шоу и блогерша Ким Кардашьян рассталась с новым бойфрендом — актёром, комиком Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает издание E! со ссылкой на близкие к паре источники.

По их данным, Ким и Пит решили разойтись тихо, остаться друзьями. Утверждается, что у них всё ещё "много любви и уважения друг к другу", но большие расстояния и загруженный график "затрудняют поддержание отношений". В публикации говорится, что разрыв случился на этой неделе.

Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума

Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума

Похоже, у Канье Уэста теперь появился шанс. Бывший муж блогерши не скрывает, что по-прежнему питает к ней нежные чувства. Как рассказывал Лайф, на день рождения он подогнал ей пикап с кузовом, полным алых роз.

Андрей Григорьев

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