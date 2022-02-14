Подарок от бывшего: Канье Уэст подогнал к дому Кардашьян пикап с целым кузовом алых роз

44-летний американский рэпер Канье Уэст на День Святого Валентина подогнал своей бывшей жене Ким Кардашьян целый пикап алых роз. Он разместил такое фото у себя в Instagram и там же добавил к настоящим цветам много виртуальных. Для того, чтоб обратить внимание возлюбленной к посланию, он отметил её в публикации.

"Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюблённым — значит быть без ума от чего-то, и я безумен от своей семьи в счастливый День святого Валентина", — написал Канье в предыдущих постах.

А до этого он ответил на публикации Ким, которая показала, как празднует День всех влюблённых с новым избранником — Питом Дэвидсоном. Рэпер написал серию осуждающих соперника постов, но вскоре некоторые из них удалил. Всего в его Instagram сейчас 10 публикаций, и 9 из них кричат о том, что он хочет вернуться.