Подарок от бывшего: Канье Уэст подогнал к дому Кардашьян пикап с целым кузовом алых роз
А перед этим скандально известный рэпер написал серию постов про Пита Дэвидсона — нового избранника его экс-супруги.
Канье Уэст подарил Ким Кардашьян фургон алых роз. Фото на обложке © Instagram / Канье Уэст
44-летний американский рэпер Канье Уэст на День Святого Валентина подогнал своей бывшей жене Ким Кардашьян целый пикап алых роз. Он разместил такое фото у себя в Instagram и там же добавил к настоящим цветам много виртуальных. Для того, чтоб обратить внимание возлюбленной к посланию, он отметил её в публикации.
"Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюблённым — значит быть без ума от чего-то, и я безумен от своей семьи в счастливый День святого Валентина", — написал Канье в предыдущих постах.
А до этого он ответил на публикации Ким, которая показала, как празднует День всех влюблённых с новым избранником — Питом Дэвидсоном. Рэпер написал серию осуждающих соперника постов, но вскоре некоторые из них удалил. Всего в его Instagram сейчас 10 публикаций, и 9 из них кричат о том, что он хочет вернуться.
Как рассказывал Лайф ранее, Уэст пожаловался, что Ким Кардашьян не пустила его на празднование дня рождения дочери. Чикаго исполнилось четыре года, и рэпер обратился за поддержкой к своим фанатам, чтобы вразумить бывшую жену и тёщу.
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