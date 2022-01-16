Канье Уэст пожаловался, что Ким Кардашьян не пустила его на празднование дня рождения дочери
Чикаго исполнилось четыре года, и рэпер обратился за поддержкой к своим фанатам, чтобы вразумить бывшую жену и тёщу.
Рэпер Канье Уэст. Фото © ТАСС / АР
Ким Кардашьян не пустила Канье Уэста на празднование дня рождения дочери. Видео © Telegram / Super.ru
Рэпера Канье Уэста не пустили на празднование дня рождения его младшей дочери Чикаго. По версии музыканта, такое решение приняли его бывшая жена Ким Кардашьян и её мать Крис Дженнер, об этом он рассказал в видео, опубликованном в социальных сетях.
"Я хочу поздравить свою дочь с днём рождения здесь, потому что мне не позволили узнать, где у неё был праздник. Чикаго, с днём рождения. Я люблю тебя", — сказал Канье Уэст.
Он утверждает, что подобные манипуляции Кардашьян и её мать проводят регулярно. По словам Уэста, это плохо сказывается на его здоровье. Он говорит, что пытается быть хорошим отцом, но ему постоянно ставят палки в колёса.
"Я не позволю этим играм всё испортить", — сказал Уэст.
А ранее Лайф писал, что Канье Уэста заподозрили в избиении фаната. Тот якобы попросил автограф, а получил увесистый удар. На видео этот момент не попал.
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