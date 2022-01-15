Беркова получила ногой в живот от соперницы по октагону блогерши Иришки Чики-Пики

Елена Беркова и Иришка Чики-Пики сразились в бойцовском шоу "Наше дело" © Instagram / berkova

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова сразилась в бойцовском шоу "Наше дело" с блогершей Иришкой Чики-Пики. Однако оппонентка экс-участницы "Дома-2" расстроилась из-за поражения и ударила ногой в живот Беркову. Видео с боем уже опубликовано на ютуб-канале Epic Fighting Championship.

На ринге Беркова активно демонстрировала спортивные навыки, противопоставляя их любительским движениям Чики-Пики. Спустя полминуты после начала боя порнозвезда повалила на пол Иришку, а затем обхватила оппонентку ногами, применив удушающий приём.

После того как судья остановил бой, Чики-Пики со всей силы нанесла удар ногой в живот лежащей на полу Берковой. Победительница пришла в себя не сразу, но позднее крикнула оппонентке: "Умей проигрывать". Затем судья быстро отвёл Чики-Пики от девушки. И, несмотря на неадекватную реакцию блогерши, Беркова заявила, что не прочь сразиться с балериной Анастасией Волочковой или с актёром Никитой Джигурдой.