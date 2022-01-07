Внук Пугачёвой нокаутировал актёра Панина по правилам бокса в октагоне
Родственник Примадонны выбросил джеб, а затем достал соперника апперкотом. После этого последний уже не смог подняться.
Кадр из видео © Instagram / tarmastarmas_official
Российские актёры Никита Пресняков и Алексей Панин столкнулись в боксёрском поединке на одном из промоушенов ММА. Последний был отправлен внуком Аллы Пугачёвой в нокаут.
В октагоне актёры встретились впервые — для Преснякова и Панина этот бой фактически дебютный. Однако стоит признать, что Никита моложе Алексея и тяжелее на 10 килограммов. Панин бой провёл в защитном шлеме.
На протяжении всего поединка преимущество было на стороне Преснякова — с первых же секунд он отправлял Панина в нокдауны, но положить соперника окончательно в первом раунде не успел. Первые секунды второго раунда поставили всё на свои места. Пресняков выбросил джеб, а затем достал Панина апперкотом, после которого тот уже не смог подняться.
Ранее Лайф рассказывал, что бодибилдер и блогер Александр Шпак нокаутировал Джигурду в поединке по правилам бокса. Бой, завершившийся во втором раунде, прошёл под эгидой промоушена "Наше дело".
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