Внук Пугачёвой нокаутировал актёра Панина по правилам бокса в октагоне

Российские актёры Никита Пресняков и Алексей Панин столкнулись в боксёрском поединке на одном из промоушенов ММА. Последний был отправлен внуком Аллы Пугачёвой в нокаут.

В октагоне актёры встретились впервые — для Преснякова и Панина этот бой фактически дебютный. Однако стоит признать, что Никита моложе Алексея и тяжелее на 10 килограммов. Панин бой провёл в защитном шлеме.

На протяжении всего поединка преимущество было на стороне Преснякова — с первых же секунд он отправлял Панина в нокдауны, но положить соперника окончательно в первом раунде не успел. Первые секунды второго раунда поставили всё на свои места. Пресняков выбросил джеб, а затем достал Панина апперкотом, после которого тот уже не смог подняться.