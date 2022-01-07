Алексей Миранчук не дал согласия на переход в "Дженоа"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук пока не дал согласия на переход в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в "Твиттере", отмечая, что сами клубы вопрос согласовали.

Журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио заявил, что Миранчук вообще не хотел бы уходить, поскольку не уверен в правильности такого шага, но "Аталанта" пытается убедить его, что это лучшее решение".

Напомним, Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Контракт россиянина с "Аталантой" рассчитан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. При этом, как утверждает журналист Альфредо Педулла, к борьбе за Миранчука, помимо "Дженоа" и "Вероны", присоединились ещё две команды за пределами Италии, но их названия не уточняются.