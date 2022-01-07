Экстрасенс Миронова назвала самые безопасные и проверенные святочные гадания

На Руси издревле считалось, что январские гадания прощались только в рождественскую неделю, поскольку эти обряды греховны. По этому случаю экстрасенс Дарья Миронова рассказала про самые безопасные и надёжные святочные гадания, а также назвала благоприятный период для предсказания судьбы.

"Святочные гадания начинаются с сочельника — в ночь с 6 на 7 января — и идут до 19 января, то есть до Крещения включительно. Считается, что это самый правильный период, когда небеса открыты и можно узнать своё будущее, предвидеть какие-то события. Для этого существует много видов гаданий. Например, есть гадание по сожжённой бумаге или гадание по теням", — поделилась экстрасенс в беседе с Лайфом.

Для первого нужно взять газету, скомкать её и задумать, что вы хотите узнать, после бумагу надо сжечь на плоском подносе. В полночь нужно зажечь свечу и поднести её к обугленной газете — тень от комка сожжённой бумаги и подскажет будущее.

Для ещё одного простого гадания на яйце нужно взять гранёный стакан, его наполовину наполнить чистой — негазированной — водой, лучше даже купить новую в бутылке. Дальше надо взять свежее яйцо, а не то, которое хранилось в холодильнике три или четыре дня, разбить и вылить содержимое в стакан. После чего необходимо поставить его в изголовье кровати и загадать, что год грядущий готовит. На следующее утро образуется фигура из белка и желтка, которая также должна раскрыть гадающему будущее.

"Есть ещё абсолютно прекрасное и безопасное гадание (но многие его боятся) — это гадание по зеркальному коридору. Очень подходит женщинам незамужним или которые сомневаются в отношениях, например, если находятся в длительных отношениях и мужчина не делает предложение. Используется два зеркала, они ставятся друг напротив друга, а по бокам нужно распределить зажжённые свечи, желательно церковные. Дальше нужно направить зеркала так, чтобы образовался коридор, и вместо избитого "суженый, ряженый" нужно сказать: "Покажи, что будущее мне грядёт", — поделилась собеседница Лайфа ещё одним способом увидеть свою судьбу.

Дарья Миронова также отметила, что обряды обязательно нужно проводить в полночь. Потому что этот переход, когда один день уходит и наступает другой, — лучшее время для предсказания будущего. Кроме того, считается, что до часа ночи — самые точные гадания.