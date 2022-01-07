Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с РФ
Он также отметил поддержку Украины и усиление её военных возможностей.
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В случае если переговоры НАТО и России по гарантиям безопасности провалятся, альянс готовится к "агрессии" Москвы против Киева. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран НАТО. При этом он отметил, что Украина "не является членом НАТО", а потому на неё "не распространяется принцип коллективной обороны" альянса.
"Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится. Поэтому мы посылаем очень сильный сигнал России, что, если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жёсткие последствия", — заявил он.
В этом случае Столтенберг пообещал Москве экономические, политические и финансовые санкции. Он также отметил поддержку Украины и усиление её военных возможностей.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран – членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
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