Генсек НАТО Столтенберг рассказал, что произойдёт в случае провала переговоров с РФ

В случае если переговоры НАТО и России по гарантиям безопасности провалятся, альянс готовится к "агрессии" Москвы против Киева. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран НАТО. При этом он отметил, что Украина "не является членом НАТО", а потому на неё "не распространяется принцип коллективной обороны" альянса.

"Мы готовы к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится. Поэтому мы посылаем очень сильный сигнал России, что, если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жёсткие последствия", — заявил он.

В этом случае Столтенберг пообещал Москве экономические, политические и финансовые санкции. Он также отметил поддержку Украины и усиление её военных возможностей.