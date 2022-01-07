Столтенберг: НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины

НАТО не исключает нового военного конфликта в Европе из-за Украины, поэтому считает важным диалог с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренной видеоконференции глав МИД государств – членов организации.

"Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооружённого конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией", — сказал он.