Столтенберг: НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины
При этом генсек заявил, что альянс готов выслушать озабоченности России относительно гарантий безопасности.
Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL
НАТО не исключает нового военного конфликта в Европе из-за Украины, поэтому считает важным диалог с Россией. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренной видеоконференции глав МИД государств – членов организации.
"Наращивание Россией сил не прекращается, продолжается. Это посылает нам сигнал о реальном риске вооружённого конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией", — сказал он.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.
Комментариев: 0