Микробиолог Зверев рассказал, откуда появился "омикрон"

Новый штамм CoViD-19 "омикрон" с большей вероятностью появился в ходе мутаций в организме больного, а не передался от мышей. Об этом в беседе с URA.ru рассказали доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, академик РАН Виталий Зверев.

"Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться. Все же смотрят только по S-белку, а у этого вируса помимо S-белка на поверхности ещё два других белка — внутренний белок и регуляторные белки", — уточнил Зверев.

По его словам, данные мутации не похожи на "мышиный" коронавирус, что свидетельствует о малой вероятности передачи вируса от них, хотя это одна из гипотез, выдвинутая китайскими учёными.

Сергей Токарев поддержал эту точку зрения. По его словам, большинство учёных придерживаются гипотезы о происхождении "омикрона" в организме нулевого пациента. Это мог быть человек с иммунодефицитом, либо пациент с коронавирусом, долгое время находившийся в стационаре и получавший препараты, подавляющие иммунный ответ.

"Очевидно, что коронавирус персистировал (пребывал. — Прим. Лайфа) в его организме достаточно длительно и таким образом смог мутировать. Учитывая то, что в Южной Африке большинство населения не вакцинировано и существует проблема распространения ВИЧ, эта точка зрения наиболее вероятна", — заключил он.