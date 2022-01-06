"Это неизбежный процесс": Вирусолог Жемчугов озвучил возможный сценарий распространения "омикрона" в России
Специалист призвал вакцинироваться людей из групп риска и совершенствовать методы амбулаторного лечения болезни.
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Распространение омикрон-штамма в России — это неизбежный процесс, но тяжёлых последствий от новой волны пандемии ждать не стоит. Таким мнением с Лайфом поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Это неизбежный процесс, и никто не может остановить этот вирус. Я не думаю, что будет сильная волна, но если этот штамм активнее, чем предыдущие, то он вытеснит все предыдущие. И так как иммунитет от вакцины "уханьского" штамма не очень действует, то вполне реально, что может возрасти заболеваемость", — считает специалист.
По словам Жемчугова, новая разновидность вируса не так страшна, поскольку летальность у него небольшая. Однако пожилым людям из групп риска следует обязательно вакцинироваться, так как на сегодняшний день это единственный способ защиты от тяжёлого течения болезни, подчеркнул врач. Вирусолог добавил, что также необходимо совершенствовать форму раннего амбулаторного лечения, потому что лёгкое и среднее течение ковида можно запросто вылечить дома.
Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России были выявлены первые незавозные случаи заражения "новым штаммом коронавируса "омикрон".
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