Распространение омикрон-штамма в России — это неизбежный процесс, но тяжёлых последствий от новой волны пандемии ждать не стоит. Таким мнением с Лайфом поделился доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Это неизбежный процесс, и никто не может остановить этот вирус. Я не думаю, что будет сильная волна, но если этот штамм активнее, чем предыдущие, то он вытеснит все предыдущие. И так как иммунитет от вакцины "уханьского" штамма не очень действует, то вполне реально, что может возрасти заболеваемость", — считает специалист.

По словам Жемчугова, новая разновидность вируса не так страшна, поскольку летальность у него небольшая. Однако пожилым людям из групп риска следует обязательно вакцинироваться, так как на сегодняшний день это единственный способ защиты от тяжёлого течения болезни, подчеркнул врач. Вирусолог добавил, что также необходимо совершенствовать форму раннего амбулаторного лечения, потому что лёгкое и среднее течение ковида можно запросто вылечить дома.