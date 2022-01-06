Главный психиатр Минздрава Кекелидзе рассказал, как коронавирус заставляет забывать слова и буквы

Главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе в беседе с RT рассказал, как коронавирус влияет на психику людей.

По словам эксперта, пандемия вызывала стресс у каждого (вне зависимости от его индивидуального опыта и социального положения). И есть различные типы реагирования на эту ситуацию, хотя именно у переболевших выявляются наиболее тревожные изменения психики.

"Пока мы все эти симптомы неофициально называем постковидным синдромом. У некоторых людей коронавирус проявляется как аносмия, когда человек перестаёт чувствовать запахи, перестаёт различать вкусовые качества — агевзия. Эти расстройства указывают, что CoViD-19 воздействует на мозг", — отметил Кекелидзе.

По его словам, в своё время было проведено соответствующее исследование, по итогам которого специалисты выявили, что при ковиде нарушается проницаемость гематоэнцефалического барьера между кровью и мозгом. А это, в свою очередь, грозит нарушением памяти.

В некоторых случаях человек видит предмет, но не может вспомнить его названия, в других — последовательность букв в слове и не может его написать. Также часть переболевших думает, что после ковида полны сил, энергии и, как и раньше, могут заниматься спортом, однако при нагрузке быстро утомляются и чувствуют сильную усталость. Кроме того, появляется беспричинная раздражительность.

Кекелидзе также отметил, что это всё лечится и методы разрабатывают специалисты в центре имени В.П. Сербского. Кроме того, есть горячая линия медико-психологической помощи при ЧС. Количество звонков по поводу коронавируса увеличилось — в сутки звонят от 30 до 50 раз.