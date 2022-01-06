Главный психиатр Минздрава Кекелидзе рассказал, как коронавирус заставляет забывать слова и буквы
Кто-то чувствует нарушение запахов и вкусов, а кто-то начинает страдать проблемами с памятью и беспричинной злостью и раздражительностью.
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Главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения России Зураб Кекелидзе в беседе с RT рассказал, как коронавирус влияет на психику людей.
По словам эксперта, пандемия вызывала стресс у каждого (вне зависимости от его индивидуального опыта и социального положения). И есть различные типы реагирования на эту ситуацию, хотя именно у переболевших выявляются наиболее тревожные изменения психики.
"Пока мы все эти симптомы неофициально называем постковидным синдромом. У некоторых людей коронавирус проявляется как аносмия, когда человек перестаёт чувствовать запахи, перестаёт различать вкусовые качества — агевзия. Эти расстройства указывают, что CoViD-19 воздействует на мозг", — отметил Кекелидзе.
По его словам, в своё время было проведено соответствующее исследование, по итогам которого специалисты выявили, что при ковиде нарушается проницаемость гематоэнцефалического барьера между кровью и мозгом. А это, в свою очередь, грозит нарушением памяти.
В некоторых случаях человек видит предмет, но не может вспомнить его названия, в других — последовательность букв в слове и не может его написать. Также часть переболевших думает, что после ковида полны сил, энергии и, как и раньше, могут заниматься спортом, однако при нагрузке быстро утомляются и чувствуют сильную усталость. Кроме того, появляется беспричинная раздражительность.
Кекелидзе также отметил, что это всё лечится и методы разрабатывают специалисты в центре имени В.П. Сербского. Кроме того, есть горячая линия медико-психологической помощи при ЧС. Количество звонков по поводу коронавируса увеличилось — в сутки звонят от 30 до 50 раз.
Ранее биолог Баранова назвала более подверженных постковидному синдрому людей. Данных о новой разновидности вируса — "омикроне" — пока нет, однако есть надежда на то, что после этой инфекции пациенту будет не так тяжело.
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