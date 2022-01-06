В Telegram появилась группа помощи для тех, кто не может дозвониться до своих близких в Казахстан
Большинство из них не могут связаться со своими родными, проживающими в Алма-Ате. Добровольцев просят созвониться с ними, узнать, всё ли в порядке, и передать просьбу не выходить из дома.
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Люди со всего мира пытаются дозвониться до своих родственников и близких, находящихся сейчас в Казахстане. Специально для этого волонтёры создали в Telegram группу, куда любой желающий может написать с просьбой связаться с его родными. На неё обратил внимание телеграм-канал SHOT.
Как уточняется, в основном люди не могут связаться с близкими в Алма-Ате. В таком случае они пишут в группу имя и номер телефона, а также что бы хотели узнать у своих родных. В основном все переживают и просят знакомых не выходить из дома. На данный момент в группе уже более 2,5 тысячи человек.
Как рассказывали местные жители, перебои со связью вызывают у них беспокойство, поскольку из-за этого не получается узнать, как дела у родных. Также, по рассказам алмаатинки, воспользоваться Интернетом можно только ночью и недолго, после чего его снова отключают.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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