В Telegram появилась группа помощи для тех, кто не может дозвониться до своих близких в Казахстан

Люди со всего мира пытаются дозвониться до своих родственников и близких, находящихся сейчас в Казахстане. Специально для этого волонтёры создали в Telegram группу, куда любой желающий может написать с просьбой связаться с его родными. На неё обратил внимание телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, в основном люди не могут связаться с близкими в Алма-Ате. В таком случае они пишут в группу имя и номер телефона, а также что бы хотели узнать у своих родных. В основном все переживают и просят знакомых не выходить из дома. На данный момент в группе уже более 2,5 тысячи человек.