Блинкен в беседе с Тлеуберди призвал к мирному урегулированию кризиса в Казахстане
Глава Госдепа обсудил по телефону ситуацию в республике со своим казахстанским коллегой, высказав поддержку "конституционным институтам и свободе СМИ".
Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди призвал к мирному урегулированию в республике. Об этом по итогам беседы сообщила пресс-служба Госдепа.
"Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека", — говорится в сообщении.
Помимо этого, руководитель Госдепа также обсудил важность содействия стабильности в Европе, в том числе ситуацию с Украиной.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
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