Блинкен в беседе с Тлеуберди призвал к мирному урегулированию кризиса в Казахстане

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди призвал к мирному урегулированию в республике. Об этом по итогам беседы сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил полную поддержку Соединёнными Штатами конституционных институтов и свободы СМИ, а также выступил за мирное урегулирование кризиса с соблюдением прав человека", — говорится в сообщении.