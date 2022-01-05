В Нур-Султане ввели режим чрезвычайного положения и закрыли город

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Согласно документу, действовать он будет с 5 по 19 января.

"В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана ЧП на период с 16:00 минут 5 января 2022 года на срок до 00:00 19 января 2022 года", — говорится в подписанном лидером Казахстана документе.

Кроме того, во время действия режима ЧП будет ограничен въезд и выезд из города, под запретом собрания, у физлиц будет изъято оружие.