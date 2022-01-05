Депутат Бессараб объяснила, к чему приведёт запрет продажи табака родившимся после 2014-го

Депутат Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с Лайфом инициативу о запрете продажи табака гражданам, родившимся после 2014 года. По её оценке, данная мера избыточна, так как она только приведёт к развитию контрабанды и непрозрачным схемам снабжения табаком данной группы населения.

"Есть примеры в истории, которые показывают, что запреты к какой-то определённой социальной группе или по национальному признаку приобретать те или иные товары, даже вредные для употребления, не приводят ни к чему хорошему. В Америке одно время была запрещена продажа индейцам спиртного, поскольку именно эта национальная группа в Северной Америке была предрасположена к алкоголизму. Это не привело ни к чему хорошему, потому что начали доставлять товар контрабандой. В конечном итоге все запреты были сняты", — пояснила Светлана Бессараб.

По мнению собеседника Лайфа, нужно действовать не запретами, а убеждениями, примерами. Говорить о том, что курение табака, как и других электронных каких-то сигарет, приводит к очень печальным последствиям для здоровья.