В Алма-Ате протестующие отняли автомат у силовика

В Алма-Ате в ходе масштабных митингов протестующие отняли автомат у полицейского. Телеграм-канал SHOT опубликовал ролик, снятый очевидцами, на котором видно, как протестующие граждане, не церемонясь при этом, отобрали оружие у силовика и толкнули его в спину.

Работника правопорядка окружили люди и потом сняли с него оружие, отвели сотрудника полиции в сторону, при этом толкнув его в спину. Похитивший автомат очень быстро скрылся, в настоящий момент пока не известно, кто причастен к похищению.