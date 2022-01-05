В Алма-Ате протестующие отняли автомат у силовика
Полицейский успел только глазом моргнуть и каску поправить, как граждане вырвали оружие, а потом ещё и пнули в спину.
Кадр из видео © SHOT
Протестующие в Казахстане отобрали оружие у полицейского. Видео © SHOT
В Алма-Ате в ходе масштабных митингов протестующие отняли автомат у полицейского. Телеграм-канал SHOT опубликовал ролик, снятый очевидцами, на котором видно, как протестующие граждане, не церемонясь при этом, отобрали оружие у силовика и толкнули его в спину.
Работника правопорядка окружили люди и потом сняли с него оружие, отвели сотрудника полиции в сторону, при этом толкнув его в спину. Похитивший автомат очень быстро скрылся, в настоящий момент пока не известно, кто причастен к похищению.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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