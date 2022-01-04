Президент Казахстана заверил, что власть не падёт из-за масштабных митингов. Видео © Пресс-служба Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к народу в связи с масштабными акциями протеста, которые начались в стране из-за резкого роста цены на сжиженный газ. Руководитель государства заверил, что власть не падёт.

Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, а также эйфории митинговщины и вседозволенности.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падёт", — заверил Токаев.