Президент Казахстана заверил, что власть не падёт из-за масштабных митингов
Глава государства призвал граждан не поддаваться эйфории митинговщины и вседозволенности.
Президент Казахстана заверил, что власть не падёт из-за масштабных митингов. Видео © Пресс-служба Президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к народу в связи с масштабными акциями протеста, которые начались в стране из-за резкого роста цены на сжиженный газ. Руководитель государства заверил, что власть не падёт.
Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации как внутри страны, так и извне, а также эйфории митинговщины и вседозволенности.
"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падёт", — заверил Токаев.
Лайф сообщал, что изначально жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Сегодня к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и в Алма-Ате.
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