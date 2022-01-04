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Протестующие в Казахстане начали жечь костры и устраивать стычки с силовиками

Для подавления волнений в города стягивают военную технику, начались задержания.

4 января, 18:00

© Instagram / zhanna_bota

Беспорядки в Актобе. Видео © Instagram / zhanna_bota

Митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки в ряде населённых пунктов Казахстана, в том числе в Алма-Ате, Нур-Султане и Актобе. Кадры публикуют местные жители в социальных сетях.

Беспорядки в Астане. Видео © Instagram / zhanna_bota

Участники протестов нападают на сотрудников полиции и спецназа, бросая в них бутылки и другие предметы. Они жгут костры и выкрикивают лозунги. В ответ на агрессию со стороны демонстрантов силовики начали задержания. Для подавления волнений в города стягивают военную технику. Также жители сообщают, что в Алма-Ате и Нур-Султане отключён интернет и заблокированы все популярные мессенджеры.

Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ на фоне протестов

Правительство Казахстана объявило о снижении цены на газ на фоне протестов

Ранее Лайф сообщал, что жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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