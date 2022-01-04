Протестующие в Казахстане начали жечь костры и устраивать стычки с силовиками

Митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки в ряде населённых пунктов Казахстана, в том числе в Алма-Ате, Нур-Султане и Актобе. Кадры публикуют местные жители в социальных сетях.

Участники протестов нападают на сотрудников полиции и спецназа, бросая в них бутылки и другие предметы. Они жгут костры и выкрикивают лозунги. В ответ на агрессию со стороны демонстрантов силовики начали задержания. Для подавления волнений в города стягивают военную технику. Также жители сообщают, что в Алма-Ате и Нур-Султане отключён интернет и заблокированы все популярные мессенджеры.