Тишковец: Циклон "Аннет" обрушит на Москву сильнейший снегопад и штормовой ветер

Циклон "Аннет" 5 января обрушит на Москву 20 процентов месячной нормы снега и штормовой ветер, а высота сугробов вырастет до 30 сантиметров. Больше всего осадков ожидается в период с полудня до 15:00, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в "Инстаграме".

Согласно прогнозу, 5 января через Центральную Россию пройдёт маршрут частного циклона по имени "Аннет", который будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москве небольшие осадки начнут выпадать в тёмное время суток и продолжатся утром, ночная температура опустится до минус 7–10 градусов. С 9 до 11 часов утра снег постепенно усилится.

"С полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13–18 метров в секунду начнётся метель и видимость сократится до 500–1000 метров", — предупредил Тишковец.

Снег будет идти до 18:00, а видимость улучшится до 1500–2000 метров, после чего стихия примет незначительный и очаговый характер, отметил метеоролог.