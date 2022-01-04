Метеоролог Шувалов предупредил россиян о погодном "цунами" с 5 по 8 января

В начале января жителей Поволжья и Урала ожидает погодное "цунами" — оттепель сменят резкие морозы. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с Ura.ru.

"В первые дни января феноменально тёплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком тёплого воздуха с Азовских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России и создаст погодное "цунами", потому что произойдёт быстрый рост температур", — рассказал он.

По его словам, утром 6 января ожидается температура –25, –30 в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге. Однако уже на следующий день эти показатели будут равняться нулю во всех перечисленных городах, кроме Челябинска и Екатеринбурга, где в послеобеденное время будет 0...+1. "9 января в Екатеринбурге вновь –20", — отметил Шувалов.

Подобные скачки температур встречаются редко. Также их стоит ждать в Тюмени и Омске. Там 7 января будут стоять 25-, 30-градусные морозы, а уже восьмого числа ожидается нулевой показатель на термометрах. При этом в средней полосе России из-за погодного "цунами" пройдут сильные осадки.

"В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег. Рост снежного покрова может составить 6–8 см, то есть это значительная величина. При этом температурный скачок в Москве будет менее заметный, с –10...–14 до 0...+2 градусов 5 и 6 января", — предупредил метеоролог.