Климатолог Кокорин предупредил россиян о погодных аномалиях в 2022 году

В 2022 году ситуация с погодой будет похожа на ту "нервную" и неустойчивую, какая была и в году ушедшем. Количество аномалий останется прежним, считает директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

"Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие", — рассказал Кокорин в интервью радио Sputnik.

Тренд на небольшое похолодание из-за процессов, происходящих в Тихом океане, сохранится и в 2022-м, предполагает Кокорин. Климатолог объясняет это тем, что поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее — это явление называется Ла-Нинья. Означает оно, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. А когда потом будет другая фаза, Эль-Ниньо, то всё будет наоборот — климат потеплеет, объясняет эксперт. Глобальное потепление приведёт к постепенному повышению температуры воздуха и в долгосрочной перспективе, в следующие десятилетия, заключил специалист WWF.