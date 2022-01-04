Отец погиб после спуска с дочкой на санках
Шестилетняя девочка получила в результате этого несчастного случая тупую травму живота, её отвезли в больницу.
Фото © Pixabay
В украинском Днепре в парке Зелёный Гай погиб 46-летний мужчина, катавшийся с дочкой на санках. Они спускались с горки и врезались в электроопору. Отец, сильно ударившись головой, умер на месте.
Как сообщает городской сайт Днепра, шестилетняя девочка получила тупую травму живота, её госпитализировали в областную детскую больницу. В материале уточняется, что у каждого склона в парке есть таблички с запретами спускаться на санках и, кроме того, территорию обходят сотрудники парка.
Ранее Лайф писал, что толпа туристов провалилась под лёд на Лебедином озере в Алтайском крае. Они решили пойти сразу смотреть на пернатых, не отстояв в очереди за билетами.
Комментариев: 0