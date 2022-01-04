Отец погиб после спуска с дочкой на санках

В украинском Днепре в парке Зелёный Гай погиб 46-летний мужчина, катавшийся с дочкой на санках. Они спускались с горки и врезались в электроопору. Отец, сильно ударившись головой, умер на месте.

Как сообщает городской сайт Днепра, шестилетняя девочка получила тупую травму живота, её госпитализировали в областную детскую больницу. В материале уточняется, что у каждого склона в парке есть таблички с запретами спускаться на санках и, кроме того, территорию обходят сотрудники парка.