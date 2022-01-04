Daily Express: Путин переиграл Европу в вопросе о газе

Президент РФ Владимир Путин смог переиграть Европу в газовом вопросе, договорившись с Китаем об увеличении поставок этого топлива. Об этом пишет обозреватель Энтони Ашкенази на страницах британской газеты Daily Express.

Он отмечает, что Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода. Этот проект поможет Москве нарастить объёмы поставок газа в Китай, пока в Европе размышляют, можно ли пускать топливо по "Северному потоку – 2".

"Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири – 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьёзный энергетический кризис", — пишет Ашкенази.

Он подчёркивает, что Россия готова направлять в Европу больше газа, но сертификация "Северного потока – 2" пока под вопросом.