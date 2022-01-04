В Канаде присудили $107 млн семьям пассажиров сбитого в Иране украинского лайнера

Взыскать с Ирана $107 млн (около 8 миллиардов рублей) в пользу семей шести пассажиров сбитого иранскими силами ПВО самолёта "Международных авиалиний Украины". Так постановил суд канадской провинции Онтарио.

Как сообщает телеканал CBC, сумма будет разделена между семьями погибших. Уточняется, что решение суда не означает автоматической выплаты — юристы приступят к работе по наложению арестов на активы Ирана в Канаде и за рубежом. К примеру, на нефтяные танкеры.

В мае суд в Онтарио пришёл к выводу, что уничтожение самолёта было терактом. Тогда в документе утверждалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) знал о гражданском статусе рейса и "самолёт был обстрелян с явным намерением его уничтожить".

Напомним, лайнер Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" выполнял рейс по маршруту Тегеран – Киев. Самолёт был сбит рано утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы. В Тегеране заявили, что "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.