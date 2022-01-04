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"Ковидочка": Снегурочка-зомби в российском селе привела местных жителей в ужас

Юрист обнаружил символ Нового года с ледяным месивом вместо лица. Его подписчики высказали мнение, что "у детей может нарушиться психика".

4 января, 01:22
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYMGpr5Noe3/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Айрат Хабиббулин</a></p>

Кадр из видео © Instagram / Айрат Хабиббулин

В башкирском селе Исянгулово обнаружили ледяную скульптуру Снегурочки, которая привела местных жителей в ужас. Из-за месива вместо глаз, носа и рта её тут же сравнили с зомби из фильмов жанра хоррор.

"Ужас! Как можно такое на улицу выложить, у детей же психика может нарушиться", — написали подписчики юриста Айрата Хабиббулина, который и запечатлел Снегурочку на видео и выложил в Instagram.

Автор видео попросил "среагировать" и оценить "красоту" новогоднего символа. Один из комментаторов предложил переименовать Снегурочку в Ковидочку. Другие предположили, что Снегурочка не привилась от CoViD-19 или просто забыла накраситься. Третьи прокомментировали, что таким образом многие из россиян после празднования Нового года "выживали, как могли".

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Ранее Лайф писал, что скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики. Многие предположили, что сказочная красавица пьяна. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца. Фотографии Снегурочки до преображения вызвали множество шуток в Сети. Одни пользователи нашли в ней сходство с Борисом Ельциным, другие — с Андреем Рожковым, а кто-то предположил, что она "загуляла и позволила лишнего".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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