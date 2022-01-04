"Ковидочка": Снегурочка-зомби в российском селе привела местных жителей в ужас
Юрист обнаружил символ Нового года с ледяным месивом вместо лица. Его подписчики высказали мнение, что "у детей может нарушиться психика".
Кадр из видео © Instagram / Айрат Хабиббулин
В башкирском селе Исянгулово обнаружили ледяную скульптуру Снегурочки, которая привела местных жителей в ужас. Из-за месива вместо глаз, носа и рта её тут же сравнили с зомби из фильмов жанра хоррор.
"Ужас! Как можно такое на улицу выложить, у детей же психика может нарушиться", — написали подписчики юриста Айрата Хабиббулина, который и запечатлел Снегурочку на видео и выложил в Instagram.
Автор видео попросил "среагировать" и оценить "красоту" новогоднего символа. Один из комментаторов предложил переименовать Снегурочку в Ковидочку. Другие предположили, что Снегурочка не привилась от CoViD-19 или просто забыла накраситься. Третьи прокомментировали, что таким образом многие из россиян после празднования Нового года "выживали, как могли".
Ранее Лайф писал, что скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики. Многие предположили, что сказочная красавица пьяна. Другие отметили, что скульптор старался, но не смог справиться с задачей до конца. Фотографии Снегурочки до преображения вызвали множество шуток в Сети. Одни пользователи нашли в ней сходство с Борисом Ельциным, другие — с Андреем Рожковым, а кто-то предположил, что она "загуляла и позволила лишнего".
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