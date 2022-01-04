В башкирском селе Исянгулово обнаружили ледяную скульптуру Снегурочки, которая привела местных жителей в ужас. Из-за месива вместо глаз, носа и рта её тут же сравнили с зомби из фильмов жанра хоррор.

"Ужас! Как можно такое на улицу выложить, у детей же психика может нарушиться", — написали подписчики юриста Айрата Хабиббулина, который и запечатлел Снегурочку на видео и выложил в Instagram.

Автор видео попросил "среагировать" и оценить "красоту" новогоднего символа. Один из комментаторов предложил переименовать Снегурочку в Ковидочку. Другие предположили, что Снегурочка не привилась от CoViD-19 или просто забыла накраситься. Третьи прокомментировали, что таким образом многие из россиян после празднования Нового года "выживали, как могли".