Журналист Минин рассказал, как Байден показал своё отношение к Зеленскому

Президент США Джо Байден, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вечером воскресенья, продемонстрировал плохое отношение к нему. Такое мнение высказал заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин. Он напомнил, что в Киеве в это время было около 23:00, а в Вашингтоне – примерно четыре часа дня.

"Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома", — отметил Минин.

Он добавил, что разговор с президентом РФ Владимиром Путиным у Байдена тоже состоялся поздно — в полночь на 31 декабря. Однако ту ситуацию Минин считает иной, потому что лидер России сам был инициатором беседы.

"Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена — то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип "Ничего об Украине без Украины" вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно", — написал Минин.