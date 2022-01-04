Экономист Ходжа назвал самую стабильную валюту

Позиции американского доллара ослабли по отношению к другим валютам из-за мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Об этом рассказал эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Кава Ходжа.

"В 2021 году самой стабильной валютой являлся швейцарский франк, что обусловлено сильной экономикой и развитой надёжной банковской системой", — подчеркнул Ходжа в интервью агентству "Прайм".

В топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона, отметил эксперт. Что касается ценности по отношению к доллару, в топ рейтинга Forex вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар. Ходжа также не обошёл вниманием и криптовалюты, вокруг которых сегодня ходит много разговоров. Сильная волатильность на данном рынке пока мешает цифровым деньгам быть стабильным активом.

"Тем не менее развитие децентрализованных финансов (DeFi) на базе технологии блокчейна в ближайшем будущем может создать сильную конкуренцию традиционным активам и фиатным деньгам", — подчеркнул Кава Ходжа.