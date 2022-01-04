Топ-10 самых безопасных и доходных инвестиций 2022 года Экономисты считают, что в 2022 году многим придётся пересмотреть привычный взгляд на инвестиции. Иначе потери неизбежны. Какие вложения, по мнению аналитиков, принесут самый большой доход? 3 января, 21:40 Фото © Shutterstock

1. Банковский вклад

Грядущий 2022 год очень опасен для инвестирования, так как темпы роста инфляции как в России, так и во всём мире бьют рекорды. Лучшие инвестиционные дома дают негативную оценку по динамике движения мировых индексов, которые отражают текущее положение дел в экономике. Об этом рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Поэтому, по её словам, необходимо провести широкую диверсификацию рисков. В 2022 году главной задачей будет догнать уровень инфляции, темпы роста которой в России уже сейчас превышают 8%.

Среди консервативных инвестиций Анна Бодрова выделяет банковский вклад. По её словам, это один из способов сохранения денег и отличный вариант для достижения уровня инфляции. В первую очередь его необходимо рассматривать как консервативный инвестиционный инструмент, направленный не на приумножение, а в первую очередь на сохранение денег.

2. Облигации

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Облигации федерального займа — это тоже консервативный инструмент. Его цель — сохранение денег. Большой прибыли тут тоже ждать не стоит.

— Однако облигации всё же дают чуть большую доходность, чем вклады. Обычно она выше на 1–2%, — пояснила Анна Бодрова.

Прогнозируемое снижение инфляции в России остановит рост ключевой ставки, а, соответственно, падение облигаций. В том числе и ОФЗ. Таким образом, в будущем году инвестиции в отечественные облигации могут оказаться удачными. Такой прогноз дал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

С увеличением инфляции и ключевой ставки ЦБ снижаются цены облигаций и повышается их доходность. Индекс российских гособлигаций RGBI снизился с августа по декабрь 2021 года со 146 пунктов до 135. Таким образом, они стали дешевле и привлекательнее для покупок. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

— Можно предполагать, что во второй половине 2022 года по мере постепенного ослабления инфляции ЦБ станет снижать ключевую ставку. И тогда доходность ОФЗ может сократиться, а цены их — возрасти. В таком случае, приобретая сейчас ОФЗ по низкой цене и с высокой доходностью, инвестор сохранит эту доходность на перспективу. А рост цены бумаг даст возможность получить доход дополнительно и от этого. Соответственно, можно выбрать среднесрочные ОФЗ для покупки сейчас. Например, трёх- и пятилетние бумаги. Их доходность сейчас превышает 8,4–8,5%, — добавил Марк Гойхман.

По его словам, из российских корпоративных бумаг есть смысл рассмотреть облигации компаний финансового сектора. Они достаточно надёжны и обладают потенциалом роста.

3. Валюта

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Покупка валюты — самый простой и понятный способ вложений для начинающих инвесторов. Традиционно принято вкладываться в основные резервные валюты в мире — доллар и евро.

— Это хорошее решение, так как подобный вклад отчасти компенсирует потерю денег из-за инфляции, — добавила Анна Бодрова.

Впрочем, при покупке валюты не стоит стремиться заработать на разнице курсов. Тут тоже могут быть потери. Поэтому вкладывать в доллары и евро стоит не последние деньги, а свободные сбережения, которые не придётся обменивать на рубли, если срочно потребуются деньги.

4. Драгметаллы

По мнению Фёдора Сидорова, хорошей инвестицией могут стать вложения в индексные фонды, а также в драгметаллы (которые растут и будут расти в условиях кризиса).

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— Следующий год обещает серьёзные проблемы и в мировой экономике, и в геополитике. Поэтому основная идея, вокруг которой было бы разумно выстраивать свою инвестиционную стратегию, заключается в акценте на защитные инструменты, в том числе на золоте, — считает старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

При этом Антон Быков обращает внимание, что драгметаллы, по всей видимости, ещё не достигли окончательного дна. В первой половине 2022 года золото всё-таки снизится к 1450–1550 долларам за тройскую унцию, от которого начнётся устойчивый рост выше 2200–2500. Но для российского инвестора, учитывая высокие риски ослабления курса в 2022 году, рублёвые цены золота, возможно, ниже уже не будут. Поэтому если с приобретением валюты можно потянуть до конца февраля, то с золотом при покупке за рубли, вероятно, тянуть не стоит. Главное — не забывать, что покупки драгметаллов имеют смысл на дистанции от двух-трёх лет.

5. Недвижимость

Фёдор Сидоров отметил, что в последние два года резко выросли обороты онлайн-торговли. Маркетплейсы очень активно развивают сеть пунктов выдачи заказов, вырос спрос на складскую недвижимость. Стоимость таких объектов выросла по стране в несколько раз. Имеет смысл рассмотреть возможность вложений в покупку складов. Они будут кране востребованы ещё несколько лет, рынок далёк от заполнения.

— Это могут быть не только инвестиции в готовые объекты, которые можно сдавать в аренду маркетплейсам и интернет-магазинам. Можно вкладывать деньги в строительство складских комплексов. Также востребованы склады для продукции АПК — об этом говорит Минсельхоз. В стране есть большие планы по увеличению посевных площадей под корнеплоды, но при этом складов для хранения такой продукции не хватает, — добавил Фёдор Сидоров.

Зато торговая и офисная недвижимость, по его мнению, сейчас является рискованной инвестицией. Это связано с переходом многих сотрудников на удалённый режим работы, уходом торговых предприятий в онлайн и жёсткими карантинными мерами для торговых центров.

6. Бизнес

Один из не самых очевидных, но от этого не менее выгодных инструментов для инвестирования — бизнес по франшизам. Так считает основательница сети детских школ плавания "Кроль" Наталья Георгиева.

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По её словам, для этого достаточно иметь немного свободных денег. От 100 тысяч и более. На эту сумму можно купить франшизу и на её основе строить бизнес. При этом не нужно быть специалистом, знающим всё о конкретном рынке.

— За вас уже, можно сказать, подумали — тот человек, который эту франшизу разработал и вам продал. А также поделился всеми своими секретами для бизнеса, чтобы у вас также появились преданные клиенты и стабильный денежный поток. А главное — что он уже неоднократно опробован вашими коллегами (возможно, в других регионах России). Также хотелось бы отметить, что риски при покупке франшизы гораздо ниже, чем при развитии обычного бизнеса, — пояснила Наталья Георгиева.

Также правильной инвестицией будут вложения в производство продуктов питания, которые востребованы у людей в любой кризисной ситуации и в условиях роста цен. Это могут быть вложения в хлебопекарное производство или в любые другие продукты, которые входят в продуктовую корзину любого россиянина. Такую рекомендацию даёт Фёдор Сидоров.

7. Акции иностранных компаний

Чтобы определить лучшие вложения в следующем году, надо понимать, что будет с экономикой, инфляцией, динамикой доходов населения. Вероятнее всего, пандемия в 2022 году ещё будет продолжаться, а значит, регуляторы буду вынуждены бороться с инфляцией через рост ставок. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Инвестиции на фондовом рынке стоит рассматривать конкретно по каждому инструменту. Но в данный момент, полагает Фёдор Сидоров, когда большинство инвесторов в мире ожидают коррекции, стоит сконцентрироваться на акциях крупнейших иностранных эмитентов.

— Если выделять секторы для инвестиций на рынке акций США, то это в первую очередь энергетика и финансы (банкиры выигрывают от роста ставки), потребительские сервисы (сфера услуг сильнее всего страдает от локдаунов), здравоохранение. Не стоит забывать и про сектор высоких технологий (диджитализация сейчас практически всюду и везде). Однако в этом секторе стоит пристально изучать долговую нагрузку компании. Лучше выбирать проверенных лидеров рынка, — считает Александр Бахтин.

8. Акции российских компаний

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В 2022 году многие развивающиеся страны могут попасть под давление повышения ставки ФРС. Особенно это касается стран, которые опирались на долларовые заимствования во времена политики нулевой процентной ставки.

— Россия с чистым отрицательным долгом и крепким макроэкономическим базисом является исключением. Мы видим потенциал роста отечественных активов на горизонте года. Если говорить о российском рынке акций, то просадка, которая произошла в четвёртом квартале 2021 году, с высокой вероятностью в 2022 году будет выкуплена. Подъём на 10–20% (плюс дивиденды в среднем 9%) по индексу Мосбиржи — вполне реальный сценарий. К концу года инфляция в стране, вероятно, замедлится, что приведёт к снижению рублёвых процентных ставок, а это очевидный позитив для фондовых активов, — считает Александр Бахтин.

По его мнению, на горизонте ближайших месяцев лучше отдать предпочтение "голубым фишкам". Аналитик положительно оценивает нефтегазовый и банковский сектора. Также есть перспективы у отдельных игроков рынка недвижимости, цветной металлургии и сектора стали.

— Далее по мере прохождения пика инфляции и снижения рыночных ставок может вернуться интерес к потребительскому и телекоммуникационному секторам, — добавил Александр Бахтин.

9. Акции компаний нециклического сектора

Как правило, самый высокий доход приносят высокорискованные инвестиции. Но и шанс потерять все деньги здесь огромен. Экономисты предупреждают: такие активы не для новичков. Тем более в них нельзя вкладывать последние деньги. Рисковать имеет смысл только теми суммами, которые не критично потерять.

Одна из таких инвестиций — акции компаний, которые меньше всего зависят от экономического цикла. Они показывают стабильную и небольшую доходность во время подъёма экономики и меньше всего теряют в цене во время её спада.

— К данному типу акций можно отнести потребительский сектор, сектор здравоохранения и сектор коммуникаций. Здесь ценные бумаги могут показать хороший рост в условиях сильной неопределённости, которую прогнозируют ведущие финансовые аналитики мира в 2022 году, — отметила Анна Бодрова.

10. Криптовалюта

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В рейтинге потенциально самых доходных, но и самых опасных инвестиций традиционно лидирует биткоин. В 2021 году он уже преподнёс инвесторам немало как позитивных, так и негативных сюрпризов. В следующем году эта тенденция может продолжиться.

— Биткоин уже сейчас считают цифровым золотом. И именно криптовалюта способна показать отличную доходность, которая также позволяет обогнать инфляцию. Индустрия активнейшим образом развивается, капитализация всех криптовалют уже сейчас превышает 2 трлн долларов. Но стоит учесть и риски. Высокая волатильность пропорциональна рискам потери денег. Именно поэтому в первую очередь стоит рассматривать фундаментальные криптовалютные проекты. Следует обходить стороной сомнительные мем-коины и прочие хайп-токены, — добавила Анна Бодрова.

Авторы Нина Важдаева