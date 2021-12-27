В конце года появилась новая угроза для сбережений: Откуда экономисты советуют забирать деньги 2021 год преподнёс инвесторам сразу несколько сюрпризов, но главные сложности могут быть ещё впереди. Откуда аналитики рекомендуют забирать деньги и почему? 26 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

С какими сюрпризами столкнулись инвесторы в 2021 году

Уходящий год выдался крайне интересным на инвестиционном рынке. Его ключевая особенность — старые консервативные способы инвестирования оказались неактуальными. Облигации из бумаг с доходностью без риска превратились в инструмент с риском без доходности. Многие инвесторы по итогам года получили отрицательный результат как по ОФЗ, так и по облигациям, номинированным в валюте. Об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

По его словам, виной всему повышение ключевой ставки в России в два раза (с 4,25 до 8,5%) и ожидание повышения ставки в США. Это связано в первую очередь с рекордными за долгое время темпами инфляции как в России, так и в США.

Откуда экономисты советуют забирать деньги

Григорий Сосновский отметил, что инфляция — главный враг наличных денег. Поэтому и привычный многим способ хранения сбережений в этом году дал серьёзный сбой. При официальной инфляции на потребительские товары более 10% в России и инфляции в 6,9% в США покупательная способность наличных денег достаточно серьёзно сократилась.

По словам специалиста, в следующем году эта тенденция во многом сохранится. Возможно, инфляция будет приостановлена и в середине или конце следующего года ключевая ставка в РФ достигнет своего пика. В США же повышение ставки только начнётся.

При этом Григорий Сосновский считает, что, скорее всего, в следующем году инфляция достигнет своего пика и начнёт снижаться. Это остановит рост ключевой ставки, а значит, и падение облигаций, в том числе и ОФЗ. По его мнению, вероятно, что в 2022 году инвестиции в российские облигации окажутся более чем удачными.

— В первую очередь до вложений в идеале стоит разобраться с собственными долгами и закрыть эти вопросы. Тогда уже актуальным будет вопрос сохранения накоплений. По большому счёту, направлений, которые могут относительно безопасно хотя бы закрыть инфляцию, сейчас немного. Тем более если речь идёт не о росстатовской инфляции, которая по итогам года будет немногим более 8%, а реальной продуктовой, которая однозначно будет в два раза больше, — отметил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его мнению, безусловно, неудачными можно назвать вложения в ПИФы и банковские вклады, открытые в последние полтора года. Оттуда точно стоит забирать деньги независимо от возможных потерь по ПИФам, которые однозначно будут.

— Ни один ПИФ в России не управляется так, чтобы его держатели получали реальную высокую доходность. Перекладываться стоит в ЗПИФы недвижимости, которые уже проверены и рынком, и временем. Складская недвижимость сейчас одна из самых интересных историй на горизонте нескольких ближайших лет, поскольку крупным ретейлерам и агрегаторам необходимы распределительные центры в разных точках страны, — считает Николай Переславский.

Неопытным инвесторам легче всего потерять деньги на криптовалюте, на акциях и на курсах валют. Такое мнение высказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

По её словам, новогодние премии, 13-е зарплаты не стоит тратить сразу. Нужно в первую очередь оценить, а какие расходы будут в первый квартал и на все ли расходы у вас хватает денег. В идеале стоит сделать личный финансовый план.

— Также под конец года многие устали, а психология инвестиций говорит о том, что вкладывать деньги нужно только при холодном уме. Откройте вклад в крупном банке и положите деньги под процент, а в январе начните изучать инструменты инвестирования и увидите, что риски есть во всех инструментах, в том числе и в недвижимости. Если ваш портфель, состоящий из акций, находится в минусе, я бы пересмотрела его и выбрала бы фонды и облигации, — считает Светлана Самойлова.

Не только длительный праздничный период, но и общий коррекционный настрой рынков заставляет инвесторов перекладываться в другие активы. Например, массовый исход из рублёвых ценных бумаг в декабре наглядно показал, чего опасаются зарубежные инвесторы — роста геополитической напряжённости, новых санкций в отношении РФ и, как следствие, падения российского рынка. На эти моменты обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Исходя из таких предположений, он делает вывод, что самыми оптимальными вложениями в данный момент будут инвестиции в трежерис (казначейские облигации США), в акции ведущих зарубежных компаний и в золото. Сейчас эти тенденции очевидны даже на уровне институциональных инвесторов, потому что таким же образом можно поступать и розничным инвесторам.

Авторы Нина Важдаева