Экономист Винокуров назвал рубль одной из лучших валют развивающихся рынков

Российский рубль является одной из лучших валют развивающихся рынков. Эта валюта закончила 2021 год примерно на тех же уровнях, что и начала, утверждает главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров.

Как пишет РБК, национальную валюту значительно поддержали экспортные цены на биржевые товары, в первую очередь на нефть. Дороже всего доллар в 2021 году торговался 9 апреля, когда он стоил 77,4 руб., минимальное значение — 69,5 руб. — было зафиксировано 26 октября.

Как подчёркивает Винокуров, заметно подешевели южноамериканские валюты: аргентинский песо — на 21,6%, бразильский реал — на 8,8%. Самое резкое падение показала турецкая лира — почти на 60%.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, в 2022 году российская валюта будет торговаться в диапазоне 71–72 руб. за доллар. Прогнозируемое максимальное значение — 80,55 руб., минимальное — 64 руб. По результатам макроэкономического опроса Банка России, курс национальной валюты в 2022 году может составить около 72 руб.