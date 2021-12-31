Диетолог Королёва призвала не садиться за новогодний стол голодными

Человек не должен садиться за новогодний стол голодным. Это позволит избежать переедания ночью, отмечает доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.

"Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости — и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать своё пищевое поведение", — сказала Королёва в беседе с ТАСС.

Она предупреждает, что в обратном случае это может создать серьёзные проблемы для пищеварения: это создаст сильную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

"В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна", — добавила Королёва.