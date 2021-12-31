Диетолог Королёва призвала не садиться за новогодний стол голодными
В противном случае это может грозить серьёзными последствиями для желудочно-кишечного тракта.
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Человек не должен садиться за новогодний стол голодным. Это позволит избежать переедания ночью, отмечает доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.
"Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости — и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать своё пищевое поведение", — сказала Королёва в беседе с ТАСС.
Она предупреждает, что в обратном случае это может создать серьёзные проблемы для пищеварения: это создаст сильную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.
"В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна", — добавила Королёва.
А ранее Лайф рассказывал, что диетолог Андреев сравнил полезность современного и советского новогоднего стола. Сейчас пищу можно производить не по ГОСТу, а по "техническим условиям", которые изготовитель может определять сам.
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