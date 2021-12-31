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Диетолог Королёва призвала не садиться за новогодний стол голодными

В противном случае это может грозить серьёзными последствиями для желудочно-кишечного тракта.

30 декабря, 23:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Человек не должен садиться за новогодний стол голодным. Это позволит избежать переедания ночью, отмечает доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.

"Человек должен подойти к новогоднему столу с чувством сытости — и, соответственно, праздник удастся, он не переест ночью и будет контролировать своё пищевое поведение", сказала Королёва в беседе с ТАСС.

Она предупреждает, что в обратном случае это может создать серьёзные проблемы для пищеварения: это создаст сильную нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

"В течение всего дня 31 декабря обязательно надо есть традиционно: и завтрак, и обед, и не поздний ужин, достаточно плотный и по насыщенности. В составе должен быть и белок, и растительные волокна", добавила Королёва.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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